Китай обвинил США в нарушении суверенитета после инцидента с эсминцем

Заход американского эсминца в акваторию спорного архипелага Сиша в Южно-Китайском море, который Пекин считает своими территориями, является «серьезной военной и политической провокацией», следует из заявления Министерства иностранных дел республики, опубликованного на официальном сайте ведомства. «США, прикрываясь знаменем «свободы навигации» в очередной раз направили военный корабль, который без разрешения, в нарушение китайских законов вошел в Парасельские территориальные воды (архипелаг Сиша), нарушив соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет Китая, подорвав мир и безопасность в этих водах», — говорится в сообщении. Эти действия, подчеркнули в ведомстве, являются «серьезной политической и военной провокацией». Также в МИД добавили, что Китай направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение эсминцу. В воскресенье, 2 июля, американский эсминец USS Stethem на 12 морских миль подошел к острову Чжунцзяньдао архипелага Сиша. Телеканал CNN со ссылкой на военного собеседника подчеркнул, что корабль своими действиями продемонстрировал «свободу судоходства». Архипелаг Сиша, а также острова Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо) являются спорными территориями, о праве на которые заявляют власти Китая, Вьетнама, Брунея, Малайзии и Филиппин. На шельфе этих островов были обнаружены большие запасы углеводородов.

