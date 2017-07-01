Посол США об инвестициях и отмене двойного налогообложения

На данный момент подписание договора об исключении двойного налогообложения между Арменией и США не назрело, в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am заявил посол США в Армении Ричард Миллз. «Я понимаю, что в Армении есть определенная заинтересованность в подписании договора об исключении двойного налогообложения. Но я должен сказать, что на основе наших оценок в посольстве и Вашингтоне на данный момент пока нет необходимости в подписании подобного соглашения. У нас нет сведений от граждан США или Армении о том, что отсутствие подобного соглашения каким-то образом наносит ущерб их деятельности. Есть иные высокие приоритеты, на которых обоим правительствам стоит сфокусироваться, чтобы открыть пути для больших инвестиций». Касаясь обещанных инвестиций в сфере возобновляемой энергетики Армении в размере 8 млрд. долларов и заявления Правительства об отсутствии конкретных планов о подобных инвестициях, Миллз отметил: «Эта цифра отражает потенциал инвестиций. Мы поощряем американские компании, которые занимаются сферой ветряной, солнечной, а также ядерной энергетики, к тому, чтобы они рассматривали потенциал и возможности рынка Армении. На данный момент я не могу представить серьезный проект, но заинтересованность американских энергетических фирм в отношении энергетического рынка Армении радует нас». На вопрос о том, видит ли он усилия Армении для привлечения этих инвестиций, в частности, с точки зрения создания равных условий, посол ответил: «Да, Армения должна выполнить определенные шаги для обеспечения равных условий, чтобы любой инвестор, будь то из США, России или Китая, знал, что по отношению к нему будет проявлен равный подход. Американские инвесторы считают, что открыть здесь бизнес легко: в Армении благоприятные условия для начала нового дела. Но, открыв здесь бизнес, они выражают обеспокоенность в связи налоговой, таможенной бюрократией, а также со справедливым подходом в судах при возможных спорах. Мы обсудили этот вопрос с премьер-министром и новым Правительством, и я верю, что они четко представляют эти проблемы и намерены решить их», сообщает news.am.