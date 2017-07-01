168 жам: Чего боятся русские и почему Армения не решается на скандал

Газета «168 жам»: «Если нет серьезных противоречий в подписании Арменией, ставшей членом ЕАЭС, рамочного соглашения с ЕС, то можно путем политического диалога довести нашу позицию до Москвы. Если, конечно, хватит политической воли и дипломатических ресурсов», заявил американовед Арег Галстян. По его словам, Армения уже является членом ЕАЭС и ОДКБ и может открыто спросить Россию, чего она остерегается. Мы уже стали по вашей просьбе членом этих организаций, голосуем в ООН так, как вам выгодно, хотя и вопреки интересам Армении. «Мы можем упрекнуть Москву, которая считает сотрудничество с Европой противоречащим союзническим отношениям, в том, что она продает оружие Азербайджану, который не входит в эти союзы. Разве отсутствие реакции ОДКБ на нарушения режима перемирия являются проявлением союзнических отношений, да еще на армяно-азербайджанской границе? Разве можно считать союзническими требования Беларуси и Казахстана перевести саммит ЕАЭС из Еревана в Москву? То есть, фактов масса, и Россия сама не ведет себя как союзник», сказал он. «Мы не заявляем о выходе из ЕАЭС, не устраиваем скандалов, как это делает Беларусь, хотя не мешало бы, потому что на этих скандалах Беларусь набирает дивиденды. И пора бы сказать русским – чего вы боитесь, дайте хотя бы установить с внешним миром связь».