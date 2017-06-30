Бойцы сирийской оппозиции окружили Ракку

Наступление на неофициальную "столицу" террористической группировки "Исламское государство" в Сирии - город Ракка - близится к завершению. Вооруженный альянс сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" (SDF) к пятнице, 30 июня, завершил окружение города. По словам официального представителя штаба военной операции "Непоколебимая решимость", боевикам закрыли последний путь к отступлению на юге города. В альянс входят около 30 тысяч бойцов, примерно две трети из них относятся к курдским Отрядам народной самообороны (YPG). Наступающих поддерживают с воздуха США и международная антитеррористическая коалиция. Согласно курдским источникам, в городе остаются около 4 тысяч боевиков ИГ. Иран пытается доказать смерть аль-Багдади Тем временем иранское телевидение распространило снимки, которые могут быть подтверждением гибели главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади. На сайте иранской телерадиовещательной корпорации IRIB были показаны четыре фотографии - два прижизненных снимка террориста и два фото тела мужчины, похожего на него. Минобороны России ранее сообщило, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС в южном предместье Ракки. Подтверждения этой информации не поступило.