Политика Армении ведет к изоляции Азербайджана - Налбандян

Последовательная политика Армении ведет Азербайджан к геополитической изоляции, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на обсуждении отчета по выполнению госбюджета за 2016 год в парламенте.

По его словам, международные партнёры проявляют такое отношение не только к локальным проблемам Азербайджана, но и по карабахской проблеме. Как отметил Налбандян, за последний год с небольшим финансовая комиссия ОБСЕ провела 6 заседаний, где все страны приняли единые решения, кроме Азербайджана.

Ни одного документа по Нагорному Карабаху не может быть подписано без участия самого Карабаха, заявил Эдвард Налбандян. «Об этом говорится в переговорных документах, сданных на хранение в штаб-квартиру ОБСЕ в Вене», - добавил он.