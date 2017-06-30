Командование поддерживаемой США коалиции курдских и арабских отрядов сообщило, что боевики экстремистской группировки "Исламское государство" полностью окружены в провозглашенной ими "столице халифата" - сирийском городе Ракка. В заявлении альянса "Сирийские демократические силы" (СДС) говорится, что возможные пути отступления боевиков в южном направлении перекрыты. В начале июня отряды сирийской оппозиции при поддержке курдских сил самообороны, а также американской авиации и артиллерии развернули мощное наступление на Ракку. Группировка "Исламское государство" (запрещена в России и ряде стран) отчаянно обороняла город, находившийся под ее контролем с 2014 года. Полковник Райан Диллон - представитель американского командования, ответственного за операцию по освобождению Ракки - подтвердил, что "Сирийские демократические силы" контролируют "все ключевые дороги к югу от Ракки". По его словам, боевики ИГ, "брошенные своими командирами, подвергаются ударам сил сирийской оппозиции, вклинивающихся в город с нескольких направлений". Он также сообщил, что за неделю войска коалиции "очистили от ИГ около 20 квадратных километров в самом городе и в его окрестностях". Представитель курдских сил Али Шерван рассказал в интервью телеканалу "Курдистан-24", что центр города полностью осажден, наступление идет со всех сторон. Он также сообщил, что бойцы сирийской оппозиции обнаружили в городе обширную сеть туннелей, используемых исламистами.