Возглавляемая Вигеном Саркисяном делегация отправилась на заседание НАТО

Возглавляемая министром обороны Армении Вигеном Саркисяном делегация отправилась в Брюссель на заседание Совета министров обороны стран, принимающих участие в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Будут обсуждены перспективы проекта и деятельности членов и партнеров НАТО в Афганистане.

Намечаются встречи армянского министра с официальными лицами НАТО, ЕС и коллегами из стран-партнеров.