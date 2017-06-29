Возглавляемая министром обороны Армении Вигеном Саркисяном делегация отправилась в Брюссель на заседание Совета министров обороны стран, принимающих участие в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. Будут обсуждены перспективы проекта и деятельности членов и партнеров НАТО в Афганистане. Намечаются встречи армянского министра с официальными лицами НАТО, ЕС и коллегами из стран-партнеров.
Возглавляемая Вигеном Саркисяном делегация отправилась на заседание НАТО
- Политика - 29 Июня 2017, 18:35