Возглавляемая Вигеном Саркисяном делегация отправилась на заседание НАТО

  • Lragir.am
  • Политика - 29 Июня 2017, 18:35
Возглавляемая министром обороны Армении Вигеном Саркисяном делегация отправилась в Брюссель на заседание Совета министров обороны стран, принимающих участие в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Будут обсуждены перспективы проекта и деятельности членов и партнеров НАТО в Афганистане.

Намечаются встречи армянского министра с официальными лицами НАТО, ЕС и коллегами из стран-партнеров. 

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