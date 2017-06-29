Габриэль и Лавров вступили в публичный спор о Сирии и Украине

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров в среду, 28 июня, в Краснодаре обсудили конфликты в Сирии и на востоке Украины. Между тем официально их встреча была посвящена открытию 14-й конференции городов-побратимов России и Германии. "Наши общества тесно и крепко взаимосвязаны, но их отношения определяются не только правительствами. Даже если между ФРГ и Россией существуют разногласия по Сирии и Украине, то в эти тяжелые времена не следует отказываться от гражданско-общественных связей", - заявил Габриэль на церемонии открытия. По его словам, диалог на уровне регионов и местных общин помогает укреплять взаимное доверие. Камень преткновения – Сирия В открытый спор германского и российского министров вылилось обсуждение сирийского конфликта. Комментируя заявление США о подготовке режимом Башара Асада новой химической атаки, Лавров обвинил Вашингтон в том, что тот "провоцирует и создает предлоги для ударов по сирийской правительственной армии". Он выразил надежду на то, что на сей раз США не будут "спекулировать на мнимых разведданных, которые являются секретными и никому их нельзя показать". В свою очередь Зигмар Габриэль упрекнул Сергея Лаврова в попытке представить правительство Асада как "миролюбивый режим". "Президент Асад возглавляет режим, который в состоянии подвергать пыткам тысячи людей, - сказал глава германского внешнеполитического ведомства. - Я уверен, что сирийским военным не составит труда применить химическое оружие против противников Асада". Конфликт на Украине Коснувшись конфликта на Украине, Зигмар Габриэль призвал не ограничивать срок перемирия в Донбассе временем проведения полевых работ. "Если руководствоваться здравым смыслом, то невозможно объяснить, почему перемирие не может продолжаться и после сбора урожая", - сказал глава МИД Германии. Он выразил надежду на скорое возобновление консультаций в "нормандском формате". Лавров назвал "от лукавого" размышления о новых инициативах по урегулированию ситуации на востоке Украины. Он заявил о необходимости выполнять минские соглашения. Между тем договоренности, заключенные в 2015 году в Минске, до сих пор не выполняют ни официальный Киев, ни пророссийские сепаратисты в Донбассе, ни Россия, оказывающая им военную помощь, отмечает агентство dpa. Встретится ли Путин с Трампом в Гамбурге? Министры также затронули тему возможной встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональда Трампа в кулуарах саммита "группы двадцати" в Гамбурге, который пройдет 7 и 8 июля. Габриэль отметил, что правительство ФРГ приветствовало бы такой диалог. По его словам, "было бы странно", если бы встреча Путина и Трампа не состоялась, если учесть, что они будут находиться в одном городе и участвовать в одном мероприятии.