Эксперты призвали власти Армении пересмотреть отношения с Россией - Кавказский Узел

Армения негативно относится к поставкам вооружения в Азербайджан, но положительно оценивает собственное военное сотрудничество с Россией, заявил глава Минобороны Армении Виген Саркисян. Армения должна пересмотреть договоренности с Россией, чтобы обеспечить свою безопасность и сохранить баланс сил, считает политолог Манвел Саркисян. Поставляя Азербайджану оружие, Россия ведет себя как враг Армении, уверен эксперт Рубен Меграбян. Армения негативно относится к любым поставкам вооружения Азербайджану, заявил 28 июня министр обороны Армении Виген Саркисян в ходе пресс-конференции. Поставки вооружения Азербайджану из России, Турции или Израиля создают новые риски, так как азербайджанское руководство проводит непредсказуемую политику, уверен глава Минобороны Армении. «В Азербайджане отсутствуют механизмы гражданского и демократического контроля. Агрессивность политики Азербайджана обусловлена исключительно внутренними проблемами, которые подчас не поддаются анализу», - сказал Виген Саркисян. Виген Саркисян не исключил, что азербайджанская сторона готова инициировать новый виток эскалации на линии фронта. По его словам, "Армения должна быть готова к любому развитию событий", но урегулировать карабахский конфликт военным путем Азербайджану не удастся. «Азербайджан не сможет решить какие-либо политические задачи военным путем. Наоборот, широкомасштабная война нанесет неисправимый урон как экономике Азербайджана, так и его государственности», - подчеркнул руководитель министерства обороны. Глава армянского оборонного ведомства положительно оценил военно-техническое и военно-политическое сотрудничество с Россией. «Армения закупает российское вооружение по внутренним ценам, это очень важный рынок для нас», - отметил он. Армения должна пересмотреть договоры с Россией для сохранения баланса сил и обеспечения своей безопасности, уверен директор Армянского центра стратегических и национальных исследований, политолог Манвел Саркисян. Москва продает оружие Баку, чтобы иметь влияние на Азербайджан, а возможные последствия этих поставок вооружений Россию не интересуют, считает эксперт. По его словам, в этих условиях Армения должна вести самостоятельную политику. «При подписании армяно-российских договоров не было предусмотрено, что Россия будет вооружать Азербайджан. Раз российская политика изменилась и Россия снабжает оружием страну, представляющую угрозу, армянские власти должны пересмотреть условия реализации договоров», - заявил Саркисян корреспонденту «Кавказского узла». Чтобы сохранить баланс сил и укрепить безопасность Армении, власти страны должны добиться от России политической и военно-технической компенсации или снять действующие ограничения на приобретение серьезного вооружения у третьих стран, считает политолог. «Российская сторона утверждает, что целью ее политики является, в том числе, сохранение баланса сил. Армения, в свою очередь, должна разработать и представить России свою концепцию сохранения баланс сил. Взаимовыгодное предложение Армении не вызовет раздражения у российского военно-политического руководства», - отметил Саркисян. Армения должна сама, без участия России, решать вопрос обеспечения своей безопасности и искать альтернативы, убежден эксперт. Вместе с тем, Саркисян исключил начало широкомасштабной войны - гонка вооружений зачастую является только сдерживающим механизмом, отметил он. «Азербайджан не та страна, которая самостоятельно может принять решение о начале войны. Возобновление боевых действий необходимо согласовать по крайней мере с двумя странами, Россией и Турцией, а может еще и с руководством НАТО. Азербайджан сейчас пытается получить «добро» на развязывание войны, но добиться этого ему не удастся», - подчеркнул Манвел Саркисян. Руководство Азербайджана не уверено в своем успехе при крупной военной операции, считает политолог. «События апреля 2016 года в Нагорном Карабахе показали, что азербайджанского потенциала хватило, по сути, на один день войны», - пояснил Саркисян.Кавказский узел
Эксперты призвали власти Армении пересмотреть отношения с Россией - Кавказский Узел
- Политика - 29 Июня 2017, 10:05