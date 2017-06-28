Посол Армении в США: Армения и США обсуждают встречу на уровне глав государств

Дипломаты США и Армении обсуждают встречу на уровне глав государств, дата которой станет известна по итогам встречи глав МИД двух стран. Об этом в интервью Sputnik сообщил посол Армении в США Григор Ованнисян. «Ну, конечно, на каком-то этапе нужно будет организовать (встречу глав государств)… В Армении происходят процессы. Мы становимся парламентской республикой. Нужно будет наших коллег из США, руководство страны на самом высоком уровне уведомить об этом», — сказал он. Ованнисян отметил, что уже нужно готовиться и для начала организовать встречу на уровне министров иностранных дел. «Будем готовить повестку дня. И, наверное, после этого будем готовить встречу на уровне президентов. Мне бы, конечно, хотелось бы, но все будет зависеть от повестки и от того, как министры договорятся», — уточнил он, отметив, что дата встречи глав МИД пока неизвестна. Ереван также надеется заключить соглашение с США , чтобы удалить Армению из списка стран с контролируемым экспортом, заявил Григор Ованнисян. «У нас есть пара соглашений в правовой области, которые мы хотели бы завершить для подписания договора о снятии двойного налогообложения и удаления Армении из списка стран с контролируемым экспортом», - заявил посол. Ованнисян отметил, что в Армении успешно развивается сектор информационных технологий. «Мы хотели бы подготовить рамочное соглашение для подписания в ходе нашей следующей встречи. Мы обсуждали ее с американцами. В октябре мы примем участие в заседании межправительственной рабочей группы между США и Арменией, и рамочное соглашение находится на повестке», - подчеркнул посол. Дипломат также отметил, что Армения надеется, что Вашингтон поймет позицию Еревана по налаживанию хороших отношений как с США, так и с Россией. «У нас стратегические отношения с Россией, и это не исключает хороших отношений с Соединенными Штатами. Мы надеемся, что новая администрация США поймет нашу позицию двойственности, как ее понимала предыдущая администрация», - добавил он. Армения надеется, что США останется вовлеченными в урегулировании карабахского конфликта, несмотря на недавний спад активности. «Нам бы хотелось наблюдать продолжение того же процесса, который происходит в течение последних 20 лет — работы Минской группы в рамках ОБСЕ. Хотелось бы видеть продолжение американского участия в том же русле, что и в последние годы. Потому что в последнее время с новой администрацией наблюдается некий спад активности, хотя в последние недели это восстанавливается»,- заявил он. Посол отметил, что сопредседатели группы выступили с заявлениями в духе прошлых лет, поддерживая основные принципы разрешения конфликта: неприменение силы, территориальная целостность и право на самоопределение.