Президент России Владимир Путин внес во вторник, 27 июня, на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Республикой Армения об Объединенной группировке войск (сил). Информация об этом размещена в думской электронной базе данных. Соглашением, подписанным в Москве 30 ноября 2016 года, определяются предназначение, порядок формирования, развертывания и применения Объединенной группировки. Согласно пояснительной записке, Объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности. В группировку входят органы управления и войска (силы) вооруженных сил обеих сторон, а также другие войска и воинские формирования, «развернутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии и спланированные к применению под единым командованием, по единому замыслу и плану». Уполномоченными органами по реализации соглашения являются Министерство обороны РФ и Министерство обороны Республики Армения. Они же определяют состав Объединенной группировки. В мирное время командование группировкой осуществляется ВС Армении по согласованию с Россией.
Путин внес на ратификацию в Госдуму России соглашение об объединенной группировке войск с Арменией
- Политика - 28 Июня 2017, 16:52