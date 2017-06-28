Виген Саркисян: за последние 10 дней азербайджанские ВС потеряли убитыми по меньшей мере 8 военнослужащих

В течение последних 10 дней, по подтвержденным армянской стороной данным, азербайджанская сторона потеряла 8 военнослужащих убитыми. По неподтвержденным данным, эта цифра гораздо выше. Об этом, как передает Panorama.am, заявил сегодня на пресс-конференции министр обороны Армении Виген Саркисян. «Говоря неподтвержденные данные, мы имеем в виду следующее: мы знаем, что карательные действия армянской стороны были эффективными, у нас есть также результаты мониторинга», – отметил министр. При этом, по словам Вигена Саркисяна, ни одного из 8 погибших в Азербайджане пока не похоронили, нет сведений о 8 погибших и в азербайджанской прессе. «Нужно учитывать эту реальность, когда мы говорим о нашем противнике», – цитирует министра издание.