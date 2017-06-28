Министр обороны Армении Виген Саркисян прокомментировал в ходе пресс-конференции вероятность возобновления войны и милитаристскую риторику Азербайджана.

«Когда я говорю о непредсказуемости, я имею в виду как раз это. В стране, где нет механизмов демократического контроля власти, возобновление военных действий может иметь какие угодно причины, которые для внешнего наблюдателя могут даже показаться странными», сказал он.

Виген Саркисян заявил, что он почти уверен – полномасштабная война не будет возобновлена по той простой причине, что эта война не решит проблему Карабаха.

«Нет такого варианта развития военных действий, который предполагал бы решение карабахского конфликта в пользу Азербайджана. Наоборот, есть риск, что в случае полномасштабной войны Азербайджан может получить непоправимый ущерб для экономики и государственности. Я не принижаю риски военных действий для Армении. Не исключается ни то, ни другое. Но предумышленное возобновление войны в такой ситуации было бы для Азербайджана непродуманным шагом. Однако это не исключает разного рода угрозы провокаций, эскалации, прицельных ударов», сказал он.

Министр говорит, что мы должны быть всегда готовы, угроза не может заставить нас опустить руки и отказаться от страны, безопасности и перспективы построения мирного будущего.

«Мы должны научиться жить в тех региональных реалиях, которые есть, укрепляя безопасность и обеспечивая прогресс страны по всем направлениям. Порой нужны испытания, чтобы страна стала крепче», отметил Виген Саркисян.