СМИ сообщили о секретном предупреждении Лаврову от Тиллерсона

Как сообщает издание Daily Beast, еще до официального заявления США о готовящейся химической атаке со стороны армии президента Сирии Башара Асада, в Государственном департаменте решили поговорить на эту тему с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тиллерсон заявил ему, что по данным США, правительственные войска готовят удар с применением запрещенного оружия и предупредил Москву о возможных последствиях такого шага. В ответ Лавров «как всегда заявил, что никакой химической атаки не будет», - заявил собеседник издания из числа официальных лиц. Источник издания в Белом доме не стал объяснять, откуда у американцев данные о планах Башара Асада. По его словам, информация идет из канала, который и ранее говорил о возможном применении правительственной армии химического оружия. В этот раз в Вашингтоне решили заранее предупредить о последствиях, чтобы по возможности избежать атаки. Daily Beast также сообщила со ссылкой на вашингтонского чиновника, что Дональда Трампа также предупредили о возможной химической атаке в Сирии, однако президента эта новость не особо заинтересовала, поскольку он больше занят противостоянием с оппонентами из Демократической партии и обсуждением «фейковых новостей», которые выходили на телеканале CNN. Другую версию предложило издание Politico. По его данным, Трамп получил данные разведки в понедельник утром и даже собирался выступить с официальным заявлением на эту тему. Однако в итоге времени на то, чтобы тщательно проработать вопрос у его окружения не хватило, поскольку все были заняты подготовкой встречи с премьер-министром Индии. В результате советник по национальной безопасности Макмастер, госсекретарь Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис готовили все наспех, в перерыве между встречами с представителями Индии.В Пентагоне скороспешность принятого заявления сочли неправильной, поскольку, как сообщили источники издания в ведомстве, лишь несколько генералов действительно посчитали полученную информацию действительно важной. В официальном сообщении МИД России по итогам разговора Лаврова с Тиллерсоном указывалось, что стороны поговорили о «пресечении попыток применения химических отравляющих веществ». При этом глава внешнеполитического ведомства России «призвал Вашингтон принять меры для «недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов».

