Экс-глава штаба Трампа получил $17 млн от партии Януковича

Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в 2012-2013 годах получил 17 млн долларов от украинской Партии регионов. Его фирме платили за работу в интересах партии , в частности, за ее предвыборную программу. О том, что Манафорт получал деньги за работу для Партии регионов бывшего президента Украины Виктора Януковича, выяснилось из документов, которые американец подал в минюст США в рамках закона о регистрации иностранных агентов. Консалтинговой фирме экс-главы предвыборного штаба Трампа пришлось зарегистрироваться иностранным агентом из-за работы на украинскую партию. Согласно Акту о регистрации иностранных агентов (FARA), граждане и юридические лица США обязаны регистрироваться иностранными агентами, если работают в интересах зарубежных правительств. Отказ от регистрации может преследоваться в уголовном порядке. Из заполненной формы, которую подал в минюст Манафорт, следует, что в 2012-2013 годах его фирма, например, писала предвыборную программу для Партии регионов, реализовывала стратегию избирательной кампании, разрабатывала партийную платформу и проводила международное наблюдение за выборами. Отмечается, что сделку фирма заключала с исполняющим обязанности председателя Партии регионов Владимиром Рыбаком - с 2012 по 2014 год председатель Верховной рады Украины. В анкете, поданной в минюст, целью работы фирмы Манафорта на Партию регионов в 2013-2014 годах называется "децентрализация власти с передачей максимальных полномочий регионам, строительство политической партии западного образца и превращение Украины в наиболее привлекательное для инвестиций государство в регионе". Компания получила от украинской партии 17 млн долларов. На консультантов, работу опросных агентств и другие услуги фирма Манафорта потратила свыше 4 млн долларов, в том числе на разъезды и путешествия - 2,1 млн долларов. Документы, переданные компанией в минюст США, опубликовала газета Washington Post. О них также написали агентство Bloomberg и газета New York Times. Представитель минюста США в разговоре с Bloomberg подтвердила, что документы от Манафорта получены, однако не предоставила дополнительной информации. Манафорт - второй экс-советник Трампа, который зарегистрировался к качестве иностранного агента. До него в марте бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн зарегистрировал в реестре иностранных агентов свой консалтинговый бизнес, поскольку работал в интересах Турции. Манафорту пришлось подать в отставку с поста главы предвыборного штаба Трампа в августе 2016 года на фоне скандала, разгоревшегося после публикации в New York Times. Газета написала о подробностях его деятельности на Украине. Манафорт работал советником президента Украины Виктора Януковича, бежавшего в Россию после революции в феврале 2014 года.