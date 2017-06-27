В ОБСЕ обсуждают Украину, Карабах и структуру безопасности в Европе

В Вене под председательством министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца открылась ежегодная сессия ОБСЕ, основными темами которой стали в том числе ситуация в Украине и обострение в Карабахе. В работе сессии принимают участие также делегации из Армении и Азербайджана. Практически, все выступавшие выразили поддержку усилиям Минской группе ОБСЕ по снижению эскалации в Карабахе, сообщает commonspace.eu. Обсуждаются также вопросы, связанные с кибербезопасностью, терроризмом и новой структурой безопасности в Европе.