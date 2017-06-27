Конгрессмены оговорили условия выхода США из договора о РСМД

Законодатели предлагают приостановить соблюдение договора в случае его нарушений Россией Законопроект об оборонной политике, подготовленный комитетом Палаты представителей по вооруженным силам, оговаривает условия, при которых США могут приостановить соблюдение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Ожидается, что документ, предусматривающий расходы в размере 696,5 миллиарда долларов будет одобрен в среду. «В течение последнего года Россия удерживала свои позиции в Украине, продолжала поддерживать режим Асада в Сирии, вмешивалась в ход выборов в США, нарушала исторические договоры о разоружении и продолжала беспрецедентные провокационные действия против кораблей и самолетов США, союзников по НАТО и стран-партнеров», – говорится в описании законопроекта, опубликованном в понедельник. «Все эти события указывают на необходимость того, чтобы вооруженные силы США располагали необходимыми возможностями для защиты страны и наших интересов, а также заверения союзников и партнеров Америки», – говорится далее в документе. В подготовленной Палатой представителей версии Закона об ассигнованиях на национальную оборону указывается, что если Россия нарушит Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и не вернется к его соблюдению в течение 15 месяцев с момента вступления закона в силу, «США больше не будут юридически связаны этим договором с точки зрения внутригосударственного права». Документ также предусматривает выделение 50 миллионов долларов на разработку новой ракеты «в ответ на российские средства, развернутые в нарушение договора, из которых 25 миллионов будут инвестированы в научно-исследовательские и конструкторские работы по созданию американских систем средней дальности». Договор о РСМД был подписан в 1987 году и запрещает ядерные и обычные баллистические и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5500 километров. США обвиняют Россию в разработке и развертывании такого оружия. Россия отрицает нарушение договора.