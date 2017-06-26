В Армению прибудет министр регионального развития Израиля

Израиль в свое время предлагал Армении закупать определенное военное оборудование, но Ереван отказался. Об этом на встрече с журналистами 26 июня заявил бывший депутат Кнессета Александр Цинкер. По его словам, Израиль входит в первую пятерку стран-поставщиков военного оборудования, техники в мире. «Мы не скрываем это. По открытым источникам, военная промышленность Израиля зарабатывает где-то 5–6 миллиардов долларов в год. В свое время и Армении предлагалось закупать определенное оборудование, на что бывший министр обороны Армении сказал: «Дорого и нам не подходит». Поэтому, как говорится, мяч на стороне Армении. Пожалуйста, мы всегда открыты: если вы что-то хотите, вопрос всегда будет рассмотрен», - отметил Цинкер. Касаясь поставок оружия Азербайджану со стороны Израиля, бывший депутат Кнессета сказал: «Ваш стратегический партнер Россия, по-моему, поставляет Азербайджану намного больше вооружений». На вопрос о том, можно ли ожидать каких-то изменений в связи с совместной работой еврейских и азербайджанских лоббистских организаций, он ответил: «Я не совсем уверен, что лоббисты еврейских организаций всегда работают совместно с азербайджанскими организациями. Видите ли, таких еврейских лоббистских организаций больше десяти. Я знаю две, которые работают с азербайджанскими и которые представляются их СМИ единственными организациями, которые там существуют. С остальными они не работают. Мы знаем некоторых, которые просто лоббируют интересы Азербайджана, но это не значит, что вся система еврейских организаций или Всемирный еврейский конгресс занимается этими вопросами». Он сообщил, что министр регионального развития Израиля ориентировочно 25 июля посетит Армению. По его словам, это будет очень интересный визит, потому что в Армению нечасто приезжают министры из Израиля и наоборот. «А с 10 по 13 сентября мы планируем приезд главы армяно-израильской межпарламентской группы дружбы Тали Плосков и нескольких депутатов Кнессета, а также ряда бизнесменов, вложивших в проекты в Армении. Мы хотим найти заинтересованных людей, с целью обсудить конкретные проекты», - отметил Цинкер. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
В Армению прибудет министр регионального развития Израиля
- Политика - 26 Июня 2017, 15:15