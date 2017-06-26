Педро Аграмунт не явился на пленарное заседание ПАСЕ, где ему грозит отставка

Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет в Страсбурге с 26 по 30 июня, открылась сегодня без замешанного в «Икорной дипломатии» Азербайджана скандального главы данной европейской структуры Педро Аграмунта. Педро Аграмунт, о добровольной отставке которого было договорено ранее, не явился к открытию июньского пленарного заседания организации. Заседание открыл испанский депутат испанский депутат Антонио Гутиеррез, которого заменил руководитель британской делегации Роджер Гейл. Отметим, замешанный в «Икорной дипломатии» Азербайджана скандальный глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт 28 апреля должен был объявить о своей отставке, однако на заседании он просто не появился. По неподтвержденным данным, он отправил в ПАСЕ документ, где отказался уходить с поста. Поскольку не существует юридического механизма, позволяющего отправить президента ПАСЕ в отставку, бюро Ассамблеи вынесло ему вотум недоверия и лишило права представлять организацию. Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что бюро Ассамблеи выразило Аграмунту недоверие абсолютным большинством голосов. «ПАСЕ не имеет процедуры отзыва президента от должности вообще. За 50 лет не было необходимости. Теперь регламентный комитет должен разработать эту процедуру», – считает депутат. Об этом сообщает Panorama.am.