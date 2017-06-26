Армия Израиля вновь атаковала сирийские позиции

Израильская армия в воскресенье, 25 июня, вновь атаковала сирийские военные цели. Это случилось после того, как на север Голанских высот, находящихся под контролем Израиля, снова попали снаряды с территории Сирии. В ответ армия Израиля, по словам ее представителей, нанесла удары "по двум артиллерийским позициям и грузовику с боеприпасами, принадлежащему сирийскому режиму". Накануне Израиль уже наносил удар по сирийским позициям. Тогда израильский бомбардировщик совершил вылет на территорию Сирии. По данным правозащитников из Сирийского наблюдательного пункта по правам человека, в результате этого налета было убито два солдата. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил "тяжелым возмездием" за нападения на Израиль. "Наша позиция ясна: мы не потерпим ниоткуда ни минометных ударов, ни ракетных", - процитировал Нетаньяху его представитель, Офир Гендельман, на странице в twitter.