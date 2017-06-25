Oхранникам Эрдогана приезжать на саммит G-20 в ФРГ

Власти Германии запретили охране президента Турции Реджепа Эрдогана появляться на саммите G-20 в Гамбурге. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источник. По информации издания, власти Германии заявили об этом парламентариям на закрытом совещании в бундестаге. Речь идет о двенадцати охранниках Эрдогана, которые в мае приняли участие в потасовке с прокурдскими демонстрантами в США. В Германии опасаются, что во время саммита могут произойти столкновения между представителями курдской общины Гамбурга и представителями турецкой диаспоры города. По данным властей, Рабочая партия Курдистана (РПК, запрещена в Германии) насчитывает более 14 тыс. сторонников в ФРГ, из них около 600 человек являются жителями Гамбурга. Полиция США в середине июня выдала ордеры на арест девяти охранников Эрдогана за участие в драке с прокурдскими демонстрантами в центре Вашингтона. Потасовка произошла в середине мая, после того как президент Турции посетил посольство страны в столице США. Эрдоган не согласился с решением полиции США и добавил, что Анкара будет «бороться против этого решения политическими и юридическими методами».

