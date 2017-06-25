В Совете Федерации прокомментировали возможный выход США из договора РСМД

РИА Новости. Россия в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) будет делать выводы; если выход будет использоваться для нового наращивания вооружения или размещения ракет в Европе, Москва "смотреть сквозь пальцы не будет" и примет ответные меры, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Ранее издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, написало, что американская администрация оценивает предложение о выходе страны из ДРСМД. "Мы будем внимательно отслеживать действия наших коллег в Конгрессе и будем делать выводы. Если выход из договора произойдет и повлечет за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры", — заявил Озеров. По его словам, у Вашингтона нет никаких оснований обвинять Москву в невыполнении ДРМСД. "Россия выполнила все взятые на себя обязательства по уничтожению ракет средней и малой дальности, они были уничтожены путём распила при контроле американской стороны. Причем Россия уничтожила на 1 тысячу ракет больше, чем США", — отметил глава комитета. Озеров считает, что предложение конгресса можно рассматривать лишь как "попытку продолжения антироссийской истерии". В свою очередь в Госдуме подчеркнули, что Россия не сторонница гонки вооружений, но возможный выход Соединенных Штатов из ДРМСД может сподвигнуть к ней.