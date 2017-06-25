Конгрессмены предлагают использовать чрезвычайный фонд для противодействия российской угрозе

Комитет по вооруженным силам подготовил ежегодный законопроект об оборонном бюджете Комитет по вооруженным силам Палаты представителей в ежегодном законопроекте об оборонном бюджете внес ряд предложений по противодействию угрозам со стороны России, порекомендовав, в числе прочего, взять средства из национального военного фонда для укрепления обороны против России. Как рассказал в четверг журналистам конгрессмен-республиканец от штата Техас Мак Торнберри, в версии Палаты представителей Закон о полномочиях в области национальной обороны предусматривает перевод средств из фонда Зарубежных чрезвычайных операций в базовый бюджет с целью использования в рамках Европейской инициативы сдерживания. Фонд Зарубежных чрезвычайных операций позволяет законодателям вливать средства в бюджет, не превышая ограничения, установленные законом о бюджете от 2011 года. Европейская инициатива сдерживания разработана с целью предоставления помощи вооруженным силам европейских союзников, обеспокоенных российской агрессией. Законопроект также будет включать пункт об обязательном предоставлении комитету отчета о численности постоянного контингента, необходимого в Восточной Европе. «Однако ротация сил имеет свои минусы, и я не уверен, что кто-либо из нас готов делать выводы на эту тему», – сказал он, добавив, что в законопроекте также будет несколько элементов, призванных «еще больше усилить нашу приверженность НАТО и Украине». В настоящий момент в регионе уже находится одна бригада армии США, но на условиях постоянной ротации. Сторонники размещения постоянного контингента считают, что это будет более эффективным сдерживающим фактором. Законопроект также предусматривает выделение миллионов долларов на инициативу, призванную помочь Украине с подготовкой и экипировкой войск. «Законопроект по-прежнему включает военную помощь Украине и призывает администрацию предоставить ей летальную помощь, чтобы Украина смогла защитить себя перед лицом агрессии с востока», – сказал Торнберри. Отношения между Вашингтоном и Москвой остаются напряженными с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и начала поддерживать сепаратистов на востоке Украины.