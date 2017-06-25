Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы под Стамбулом

  • newsru.com, Агентство
  • Политика - 25 Июня 2017, 11:49
Президент Турции Реджеп Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы под Стамбулом, приуроченной к окончанию священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, инцидент произошел в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул. Во время начала молитвы главе государства стало плохо. Очевидцы отмечают, что к президенту принесли носилки и стали оказывать срочную медицинскую помощь прямо на месте.

Врачи объяснили такое состояние здоровья турецкого лидера резким повышением уровня сахара в крови. Позже он пришел в себя, ему стало лучше и он сделал официальное заявление перед журналистами. Эрдоган заверил, что чувствует себя хорошо.

«Сегодня у меня произошел резкий дисбаланс сахара в крови. Однако врачи за короткое время привели меня в чувство, и сейчас мое состояние хорошее», — заявил он.

Турецкому президенту Реджепу Эрдогану 63 года. В 2012 году он перенес лапароскопическую операцию на желудке.

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