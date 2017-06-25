Президент Турции Реджеп Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы под Стамбулом, приуроченной к окончанию священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает CNN Turk. По данным телеканала, инцидент произошел в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул. Во время начала молитвы главе государства стало плохо. Очевидцы отмечают, что к президенту принесли носилки и стали оказывать срочную медицинскую помощь прямо на месте. Врачи объяснили такое состояние здоровья турецкого лидера резким повышением уровня сахара в крови. Позже он пришел в себя, ему стало лучше и он сделал официальное заявление перед журналистами. Эрдоган заверил, что чувствует себя хорошо. «Сегодня у меня произошел резкий дисбаланс сахара в крови. Однако врачи за короткое время привели меня в чувство, и сейчас мое состояние хорошее», — заявил он. Турецкому президенту Реджепу Эрдогану 63 года. В 2012 году он перенес лапароскопическую операцию на желудке.

