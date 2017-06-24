В Азербайджан поставлена очередная партия вооружений из России

Россия осуществила поставку новой военной техники в Азербайджан. Прибывшая в порт Баку большая партия современного вооружения в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону. Об этом сообщает АПА со ссылкой на сайт минобороны страны.

В соответствии с межправительственным соглашением и в рамках успешно развивающегося военно-технического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией осуществлена плановая поставка новейшей военной техники, пишет агентство.

Отмечается, что «это вооружение усилит боевые и маневренные возможности передовых подразделений вооруженных сил Азербайджана».

Также отмечается, что поставка российской военной техники и вооружения в Азербайджан будет продолжена.