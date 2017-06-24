Катар назвал требования для прекращения блокады невыполнимыми

Катар назвал неприемлемыми и невыполнимыми требования, выдвинутые арабскими странами для отмены бойкота. В Вашингтоне растущий кризис в отношениях Катара и соседними с ним странами назвали "семейным делом". "Список требований подтверждает то, о чем Катар говорил с самого начала. Нелегальная блокада не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом, она связана с ограничением суверенитета Катара и вмешательством в нашу внешнюю политику", - заявил пресс-секретарь правительства Катара шейх Саиф аль-Тани. По его словам, сейчас правительство страны изучает список условий, выдвинутых арабскими странами, и готовит ответ. Ранее Национальный комитет по правам человека Катара заявил, что представленный арабскими странами список требований противоречит положениям международных конвенций о защите прав человека, и призвал правительство страны отказаться от выполнения этих требований. Крупнейший политический кризис в странах Персидского залива разразился в начале июня, когда более десяти стран ввели против Катара дипломатические и экономические санкции. Они обвинили Катар в финансировании терроризма и подрыве стабильности в регионе. Все эти обвинения Доха отрицает. 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение. Позже о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. К блокаде Катара из стран, входящих в Совет сотрудничества стран Персидского залива, не присоединились только Кувейт и Оман. В пятницу стало известно, что четыре страны, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, направили в Доху список из 13 требований, которые необходимо выполнить в течение 10 дней для отмены санкций. Саудовская Аравия, Египет, Объеденные Арабские Эмираты и Бахрейн потребовали в частности, чтобы Катар закрыл финансируемую им телекомпанию "Аль-Джазира", закрыл турецкую военную базу и сократил до минимума связи с Ираном. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя сложившуюся ситуацию, назвал растущий кризис в отношениях Катара и соседних стран "семейным делом", с решением которого должны справиться они сами. "Мы можем оказать содействие в обсуждении этой проблемы, и на этом все. Они хотят и должны искать выход [из создавшейся ситуации] сами", - сказал Шон Спайсер. Госдепартамент США пока не прокомментировал ультиматум, выдвинутый арабскими странами Катару. Список требований был объявлен вскоре после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал соседей Катара сделать свои требования "разумными и выполнимыми". СМИ отмечали, что в Вашингтоне были обеспокены тем, как много времени понадобилось Эр-Рияду и другим участникам бойкота на то, что сформулировать свои требования. Агентство Ассошиэйтед пресс, которому удалось получить копию списка, сообщало, что арабские страны также потребовали: § Прервать все отношения с движением "Братья-мусульмане", которое запрещено в других арабских странах. § Не выдавать гражданство уроженцам четырех стран, составивших список требований, и выслать тех, кто сейчас находится на территории Катара - таким образом, по мнению авторов списка, они пытаются удержать Катар от вмешательства во внутренние дела других государств. § Выдать всех людей, которые находятся в списке террористов в четырех странах-составителях списка. § Прекратить финансирование любых экстремистских организаций, которые признаны террористическими в США. § Предоставить детальную информацию об оппозиционерах, которых, как утверждают авторы документа, финансировал Катар. § Прекратить финансировать другие СМИ помимо "Аль-Джазиры", включая Arabi21 и Middle East Eye. § Заплатить неназванную сумму в качестве компенсации. § В политических, экономических и других сферах ориентироваться на Совет сотрудничества в Персидском заливе. § Кроме того, неназванный чиновник рассказал агентству Рейтер, что Катар попросили прервать якобы имеющиеся у него связи с экстремистскими группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида", а также радикальной шиитской группировкой "Хезболла". В документе, который цитируют журналисты, Катар просят закрыть дипломатические должности в Иране, выслать всех членов иранского Корпуса стражей исламской революции и вести только такую торговлю с Ираном, которая не противоречит санкциям США.