Турция отвергла требование Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Бахрейна о закрытии турецкой военной базы в Катаре. Министр обороны Фикри Ишик отметил, что пока не видел требования о закрытии базы, но дал понять, что Анкара не намерена пересматривать соглашение с Катаром, которая привело к созданию базы, передает Reuters. Его комментарии последовали после появления информации о 13 требованиях к Катару от четырех арабских стран, в числе которых закрытие турецкой базы. «Подобное требование, если оно есть, означает вмешательство в двусторонние отношения», - отметил Ишик, добавив, что вместо этого Турции может увеличить свое присутствие в Катаре. «Укрепление турецкой базы станет позитивным шагом в контексте безопасности Персидского залива. Пересмотр соглашения с Катаром не входит в нашу повестку дня», - отметил Ишик. По его словам, присутствие Турции в Катаре должно рассматриваться как преимущество для всего Персидского залива. «База в Катаре - это и турецкая база, и база, которая обеспечит безопасность Катара и региона», - сказал он. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Турция отвергла требование о закрытии турецкой военной базы в Катаре
- Политика - 23 Июня 2017, 15:41