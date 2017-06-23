Путин на вертолете посетил судно-трубоукладчик «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин прибыл на борт судна-трубоукладчика, занятого в строительстве газопровода «Турецкий поток», сообщает ТАСС. Вертолет президента приземлился на катамаран Pioneering Spirit, который является крупнейшим строительным судном в мире. Глава государства, отмечает агентство, на борту судна наблюдал за стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода. «Газпром» начал строительство «Турецкого потока» 7 мая 2017 года. Укладку труб на мелководной части вело судно Audacia швейцарской компании Allseas, которая является подрядчиком обеих ниток морского участка газопровода. В глубоководной части Черного моря «Турецкий поток» строит трубоукладчик Pioneering Spirit, которым также владеет Allseas. Путин отметил более высокий, чем с другими странами, уровень взаимодействия России с Турцией. С борта судна он провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «У нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими партнерами», — отметил Путин. «Там, где с другими у нас уходят годы на различные административные согласования, с Турцией мы это делаем в течение нескольких месяцев, и это происходит безусловно в результате вашей непосредственной личной поддержки», — обратился президент России к турецкому коллеге. Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что корпорация ведет переговоры с европейскими партнерами о продлении «Турецкого потока» в Европе. «В настоящее время есть предложения по маршрутам прокладки трубы, но нет эксклюзивности. Предварительные соглашения с заинтересованными компаниями подписаны, поэтому будет продолжена работа», — сказал Миллер и добавил, что сейчас потребность в газе в европейском регионе увеличивается и «Турецкий поток», несомненно, обеспечит «надежность газоснабжения этих стран».

