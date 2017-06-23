Астана опровергла сообщения о переговорах по отправке контингента в Сирию

Казахстан не участвует в переговорах об отправке своего военного контингента в Сирию. Об этом заявил глава МИД республики Кайрат Абдрахманов. «Казахстан ни с кем не ведет переговоров о направлении своих военнослужащих в Сирию», — цитирует «РИА Новости» министра иностранных дел Казахстана. Ранее в четверг, 22 июня, представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал телеканалу Haberturk, что с российской стороной обсуждалась возможность размещения в зонах деэскалации в Сирии казахских и киргизских военных. О том, что подобные предложения для Казахстана и Киргизии готовятся, рассказал также председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов. «Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии. Также прорабатывается вопрос предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято», — пояснил Шаманов.