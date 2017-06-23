Минобороны России отчиталось об ударе крылатыми ракетами по объектам в Сирии

Корабли Военно-морского флота России нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористической группировки «Исламское государство» (деятельность в России запрещена. — РБК) на территории Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны России. Ракеты были выпущены с фрегатов «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодки «Краснодар». «Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводной лодкой «Краснодар» ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Подводная лодка «Краснодар» выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения», — говорится в сообщении. Ударами поражены пункты управления и склады вооружения боевиков ИГ в сирийской провинции Хама, уточнили в военном ведомстве. Военные Турции и Израиля получили предупреждение о подготовке российского ракетного удара. Остатки боевиков и объектов ИГ после удара «Калибрами» из Средиземного моря уничтожены бомбардировщиками ВКС России. По информации Минобороны, террористы ИГ перебрасывают боевиков в провинцию Хама. «Используя темное время суток и сложный рельеф местности, террористы перебрасывают по различным маршрутам боевиков в провинцию Хама, где в последующем оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов», — сообщили в российском военном ведомстве. В Минобороны уточнили, что командование российской группировки в Сирии организовало круглосуточный мониторинг «с использованием всех видов разведки» как на маршрутах боевиков, так и в местах их сосредоточения.

