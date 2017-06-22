ЕС назвал статус-кво в Карабахе нежизнеспособным

Недавние нарушения прекращения огня, приводящие к дальнейшим смертям на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, являются наглядным напоминанием того, что статус-кво нежизнеспособен. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря главы внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

Представитель ЕС напомнила, что президенты Армении и Азербайджана неоднократно заявляли о прекращении огня и мирном урегулировании этого конфликта. «Европейский союз ожидает деэскалации и сдержанности как на деле, так и на словах. Европейский союз полностью поддерживает усилия сопредседателей Минской группы и присоединяется к их призыву от 19 июня немедленно рассмотреть меры по снижению напряженности в зоне конфликта и на международной границе между Арменией и Азербайджаном, а также вновь включиться в переговоры по существу, добросовестно и с необходимой политической волей», - говорится в заявлении.