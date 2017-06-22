ЕС предлагает Армении активнее пользоваться системой GSP+

Делегация ЕС поощряет армянские компании к более интенсивному пользованию системой льгот (GSP+): использовать возможности рынка, стимулировать отечественное производство и получить возможность диверсификации. Сегодня наблюдательская миссия структур ЕС по GSP+ встретились с армянскими компаниями, заинтересованными в GSP+. Армянскому бизнесу система предлагает возможность экспорта в ЕС при нулевой ставке таможенной пошлины для 6200 наименований товаров. В 2016 году 94% товаров из Армении было импортировано в ЕС с нулевой ставкой. В 2016 году из Армении было импортировано в ЕС товаров на 335 млн. евро, их коих 128 млн. (около 40%) посредством GSP+. Таким образом, Армения сэкономила 9 млн. евро на таможенных пошлинах. В 2016 году 36,5% импортированных в ЕС их Армении товаров были ввезены с использованием нулевой ставки GSP+, сообщает делегация ЕС в Армении