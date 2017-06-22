В Брюссель съезжаются лидеры стран-членов ЕС на саммит, который пройдет в обстановке повышенных мер безопасности, после того как во вторник бельгийская полиция застрелила на месте марокканца при попытке устроить взрыв на Центральном вокзале города. Безопасность станет одной из главных тем этого саммита, не в последнюю очередь из-за недавних терактов в Лондоне, а до этого в Париже. Также обсуждаться будет "брексит", поэтому, как сообщает корреспондент Би-би-си в Брюсселе Лоренс Питер, прибытие британского премьер-министра Терезы Мэй ожидается там с особым энтузиазмом. Накануне своего первого европейского саммита недавно избранный французский президент Эммануэль Макрон заявил, что "Европа - это единственное место на земле, где тесно соприкасаются индивидуальные свободы, дух демократии и социальная справедливость". Председатель Европейского совета Дональд Туск также отметил изменение в настроениях, сказав, что Евросоюз вновь стал восприниматься не как проблема, а как ее решение. Что сначала, что потом? Как ожидается, Тереза Мэй предложит остальным членам ЕС подписать быстрое соглашение, дающее гражданам ЕС право проживать и работать в Британии, однако в подробностях этот план будет обсуждаться на специальных переговорах по "брекситу", которые уже начались в минувший понедельник. ЕС настаивает на прочных гарантиях прав на проживание и работу для 3,2 млн европейских граждан, живущих в Британии, и для 1,2 млн британцев, находящихся на континенте. Как отметил Би-би-си один из высокопоставленных дипломатических источников в Брюсселе, Мэй постарается дать на этот счет гарантии своим европейским коллегам. Однако беспокойство относительно переговоров по "брекситу" остается, и не только из-за чрезвычайно жестких рамок, в которые эта сделка должна быть достигнута, но и в связи с тем, что недавно прошедшие в Британии всеобщие выборы не дали премьер-министру желаемого большинства в парламенте, поставив ее и Консервативную партию в целом в более уязвимое положение. Многие европейцы, проживающие сейчас в Британии, как и британцы, живущие в странах ЕС, обеспокоены тем, что станет с их статусом, когда "брексит" наконец-то произойдет. Конечный срок для Британии по выходу из ЕС - 30 марта 2019 года, и многие опасаются, что им будет грозить депортация, если права не будут заранее оговорены и закреплены соглашением. Ответственная за переговоры Европейская комиссия настаивает на том, что граждане с обеих сторон должны иметь право на свободу передвижения по существующим ныне правилам, и, как отметил источник в Брюсселе, на этот предмет стороны нашли общие точки. Также скорейшего прояснения требуют такие вопросы, как официальное расторжение союза между Британией и ЕС и граница Северной Ирландии(единственная сухопутная граница Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с Евросоюзом). Три составные части "брексита" Что касается официального расторжения союза, то переговоры по "брекситу" включают в себя три отдельных, хотя и взаимосвязанных, соглашения: договор о разделе имущества, соглашения переходного периода и новое соглашение о долгосрочном партнерстве ЕС и Британии. Европейская комиссия ожидает, что Британия заплатит некий - заранее оговоренный - денежный взнос за выход, а значит, этот вопрос должен быть улажен в первую очередь, то есть до переговоров о будущем характере отношений ЕС с Британией. По разным оценкам, речь может идти о сумме от 25 до 73 млрд евро. Британия хотела бы как можно скорее начать переговоры по заключению новых торговых соглашений, однако первоочередность вопросов будет решать ЕС. Как отмечает корреспондент Би-би-си, национальное соперничество всегда отличало саммиты ЕС, и "брексит" придал этому новые нюансы, поскольку теперь Евросоюзу придется решить, куда переедут Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейская служба банковского надзора (EBA), базирующиеся пока в Лондоне. За них сейчас идет борьба, поскольку каждая из 20 стран хочет принять у себя или одно, или другое агентство, а может быть, и оба, поскольку речь идет о создании новых рабочих мест в сопутствующих комитетах. За право принять у себя EBA ходатайствует, как ни странно, Бельгия, несмотря на то, что в Брюсселе уже находится штаб-квартира ЕС. Что касается вопросов безопасности, то европейские лидеры обсудят меры по противодействию нападениям в Европе со стороны запрещенной во многих странах, включая Россию, экстремистской группировки "Исламское государство".