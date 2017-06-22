Безопасность и оборона, миграционный кризис, Brexit - вот главные темы очередного саммита ЕС 22-23 июня в Брюсселе. Лидеры Евросоюза намерены, в частности, начать процесс реформирования европейской системы предоставления убежища и договориться о создании совместного оборонного фонда. Ожидается также, что на саммите будет принято решение о продлении санкционного режима в отношении России, введенного в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Еще одной темой обсуждения может стать проект удвоения мощностей Североевропейского газопровода. Мир вокруг Европы становится все менее безопасным Рассказывая журналистам о повестке дня саммита, представитель Еврокомиссии заявил, что крайне важной считает именно сферу безопасности и обороны. На фоне существующих внешних и внутренних угроз, полагают в Брюсселе, европейцам следует преодолеть наивность и не думать, что каждый в одиночку способен обеспечить свою безопасность. "И в сфере обороны, и в том, что касается повышения уровня внутренней безопасности нам необходимо массивно наращивать усилия", - убежден высокопоставленный чиновник Еврокомиссии. Особенно актуальной эта тема стала после вступления в должность нового президента США, поставившего под сомнение американские гарантии безопасности для Европы. Беспокоит Брюссель и непредсказуемость российского президента. Но не только Дональд Трамп и Владимир Путин побудили ЕС заняться укреплением собственной обороны. Работа в этом направлении началась еще несколько лет назад, когда в Евросоюзе поняли, что в современном мире недостаточно, как прежде, обладать одной только "мягкой" силой - soft power. "У ЕС - огромная soft power, - поясняет брюссельский чиновник. - Но в 2017 году этого недостаточно, надо укреплять и hard power". Такая стратегия, добавил он, - это не столько ответ на политику тех или иных зарубежных лидеров, сколько на общие глобальные перемены, свидетельствующие о том, что мир вокруг Европы становится все менее безопасным, а глобальная система мироустройства трещит по швам. В такой ситуации, говорят в Брюсселе, Европа "обязана быть на высоте своей роли в мире и своей ответственности". ЕС на пути к оборонному союзу Для начала в Евросоюзе по инициативе Еврокомиссии будет создан европейский оборонный фонд - European Defence Fund. Цель - повысить КПД оборонных расходов европейских стран. В Европе, сетует чиновник из Брюсселя, существуют 178 различных систем вооружений - танки, самолеты, пушки и пулеметы, а в США, имеющих куда больший оборонный бюджет, - только 30. Из европейского фонда будут финансироваться научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки систем вооружений будущих поколений и их совместные закупки. Из текущего бюджета ЕС на такие цели намечено израсходовать до 2020 года 90 миллионов евро на исследования и полмиллиарда на разработки. Это, как надеются в Брюсселе, позволит создать к концу текущего десятилетия 2-3 прототипа новых чисто европейских систем вооружений. Начнут, по некоторым сведениям, с отвечающего требованиям времени европейского беспилотника. В дальнейшем, то есть после 2020 года, Еврокомиссия планирует увеличить ежегодные расходы фонда European Defence Fund до 500 миллионов евро на военно-технические исследования и до 5 миллиардов - на разработки военной техники. Параллельно Евросоюз намерен углублять так называемое "постоянное структурное сотрудничество" - Permanent Structured Cooperation (PESCO) стран-членов в военно-политической сфере. При этом в Еврокомиссии исходят из того, что некоторые страны ЕС продвинутся в этом направлении значительно дальше других. "Мы не хотим, чтобы нас тормозили самые медленные, пусть быстрые идут вперед и подают пример", - говорит представитель Еврокомиссии. Чем пополнить арсенал ЕС? Берлин поддерживает эти планы Еврокомиссии, более того, он претендует на лавры первенства. Представители ведомства федерального канцлера напоминают о том, что не Брюссель, а министры обороны ФРГ и Франции инициировали процесс оборонной интеграции, а также убеждали в ее необходимости партнеров по ЕС. Что же касается европейского оборонного фонда и намеченных расходов из него, то это, пояснил корреспонденту DW высокопоставленный советник канцлера, всего лишь предложение Еврокомиссии по созданию инструмента финансирования. Но прежде, чем выделять средства на те или иные конкретные проекты, заметил он, надо сообща решить, какие мощности Евросоюзу нужны, какими, собственно, оборонными возможностями он должен обладать. При этом Брюссель и Берлин едины во мнении, что наращивание европейских усилий по повышению обороноспособности не означает превращения ЕС в альтернативу или конкурента НАТО. О европейской армии речи пока не идет, тем более, с ядерным оружием в ее арсенале. Сотрудничество с НАТО, трансатлантическое измерение в сфере безопасности и трансатлантические отношения остаются и для ЕС в целом, и для Германии фундаментальными критериями обеспечения безопасности Европы, говорят как в штаб-квартире Евросоюза, так и в ведомстве федерального канцлера. Санкции и Nord Stream 2 Вечером 22 июня в рамках рабочего ужина лидеры ЕС будут обсуждать и другие темы мировой политики, в частности, ход реализации минских договоренностей. Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) проинформирует своих партнеров на этот счет, после чего саммит будет решать, продлевать ли санкции ЕС, введенные в отношении Кремля в ответ на аннексию Крыма и российскую поддержку сепаратистов на востоке Украины. "Я исхожу из того, что санкции будут продлены", - заявил представитель канцлера на брифинге для журналистов в Берлине 21 июня. Не исключено, что при обсуждении санкций речь на встрече в Брюсселе зайдет и еще об одной теме, напрямую затрагивающей интересы России, - о проекте "Северный поток-2". Отношение к нему у Еврокомиссии и у Берлина разное. В Брюсселе к удвоению мощностей уже имеющегося газопровода "Северный поток" относятся в целом отрицательно. Еврокомиссия хочет получить от глав государств и правительств стран ЕС мандат на ведение переговоров с Россией с тем, чтобы в случае реализации этого проекта были соблюдены все действующие в ЕС правовые рамки, и чтобы он никому не нанес ущерб. Берлин на Nord Stream 2 смотрит иначе, считает, что это чисто коммерческий проект, и решать его судьбу следует компаниям, в нем участвующим. Именно по этой причине правительство Германии не видит необходимости давать Еврокомиссии мандат на ведение переговоров.