Заявления США и Австрии по Карабахской проблеме

США обеспокоены последними нарушениями режима прекращения огня, которые привели к многочисленным жертвам на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

«Мы призываем стороны избегать эскалации и поощрить срочное рассмотрение мер по сокращению напряжения на линии соприкосновения и международной границе Армении и Азербайджана.

США продолжат интенсивно взаимодействовать со сторонами. Наша политика, которую поддерживают сопредседатели МГ, заключается в том, что справедливое урегулирование должно основываться на международном праве, которое включает Хельсинкский Заключительный акт. В частности, на принципах неприменения силы, территориальной целостности и права народов на самоопределение», - отмечается в заявлении.

Карабахский конфликт должен быть разрешен на основе переговоров, а не убийств молодых армян и азербайджанцев. Об этом заявили в председательстве Австрии в ОБСЕ в ответ на просьбу Новости Армении-NEWS.am прокомментировать недавние нарушения перемирия со стороны Азербайджана, которые привели к гибели 4 солдат армии Арцаха.

«Вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ мы неоднократно заявляли, что нарушения режима прекращения огня неприемлемы, они подрывают мирный процесс»,- заявила пресс-секретарь председательства Хелен Шпитцер.

По ее словам, необходимо смягчить риторику и соблюдать гуманитарное право. «Мы полностью поддерживаем постоянные посреднические усилия сопредседателей и ссылаемся на их последнее заявление, опубликованное 19 июня. Их идеи по продвижению процесса урегулирования полностью соответствуют нашему подходу в качестве председательства ОБСЕ»,- отмечается в заявлении.