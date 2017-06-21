В ОДКБ заявили о создании миротворческой милиции по запросу ООН

ОДКБ по запросу ООН ведет работу по формированию специального подразделения миротворческой милиции постоянной готовности, которое будет участвовать в операциях по поддержанию мира, сообщaет РИА Новости со ссылкой на заместителя генсека организации Валерия Семерикова. "Сейчас мы создаем по предложению и по просьбе ООН специальное милицейское подразделение постоянной готовности, которое могло бы участвовать в операциях по поддержанию мира в миссиях ООН", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что сотрудников в такие подразделения будут набирать из представителей правоохранительных органов всех государств. "Структура (такого подразделения) комитетом секретариата Совета безопасности уже рассмотрена, будем докладывать президентам свои предложения. Все государства дали добро, мы создаем это подразделение, специальное миротворческое подразделение милицейских сил правоохранительных органов постоянной готовности", — добавил Семериков. Он напомнил, что ООН признала миротворцев ОДКБ, соответствующих их стандартам, и подтвердила, что они могут принимать участие в операциях по поддержанию мира на территории третьих стран. Семериков прибыл в Вену для участия в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, проходящем в среду.