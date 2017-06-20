На территории Украины могут разместить военные резервы США, заявил Парубий

РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что возможное соглашение по безопасности с США предусматривает размещение американских военных резервов на территории Украины. "Оно (соглашение) предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки", — цитирует слова Парубия украинское издание "Левый берег". Ранее, во время визита в США, Парубий заявил о необходимости заключения с Вашингтоном двустороннего соглашения по безопасности, а также передачи Киеву летального вооружения. По словам спикера, практика таких соглашений давно используется в США и подобные документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем. Соглашение дает прерогативное право на передачу оборонительного летального оружия. Парубий выразил надежду, что этот вопрос разрешится в ближайшее время. Ранее конгрессмен Рик Ларсен заявил РИА Новости, что конгресс может обсудить включение в бюджет на 2018 год расходов на поставку Украине летального оружия.