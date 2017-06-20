НАТО завершило развертывание сил сдерживания в Балтийском регионе

Прибытие в Латвию батальона, возглавляемого Канадой, завершило развертывание сил сдерживания НАТО в Балтийском регионе.

Развертывание четвертого и последнего батальона в Балтийском регионе было отмечено церемонией с парадом войск из Латвии, Канады, Польши, Италии, Испании, Словении и Албании. В общей сложности НАТО разместило в Латвии, Литве, Эстонии и Польше около 4500 войск.

Однако свое военное присутствие в Балтийском регионе наращивают не только силы НАТО, но и Россия. По мнению аналитиков, эти шаги увеличивают вероятность просчетов, но обе стороны утверждают, что речь идет о необходимых оборонительных инициативах.

США развернули танковую бригаду в Центральной и Восточной Европе и проводят учения в районе Балтийского моря.

В этом месяце США направили в Европу стелс-бомбардировщики B-2. По словам американских военных чиновников, это была демонстрация с целью подбодрить союзников.

США также направили другие бомбардировщики и армейские подразделения для учений в Балтийском регионе.

Россия также увеличивает численность своих сил. Она наращивает постоянное военное присутствие в регионе, включая ракеты и новые армейские подразделения. Москва утверждает, что эти шаги являются противовесом развертыванию сил НАТО. Россия и Беларусь также готовятся к крупным военным учениям в сентябре.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит «непосредственной угрозы» силам НАТО или странам Балтии. Он также выразил надежду, что ему удастся организовать встречу послов стран НАТО при альянсе и их российских коллег, чтобы стороны могли проинформировать друг друга о предстоящих учениях.

«Мы видим усиление военного присутствия в этом регионе, – заявил Столтенберг в интервью. – Возросшее военное присутствие подчеркивает важность транспарентности, предсказуемости и снижения рисков».

Россия заявляет, что развертывание НАТО нарушает соглашение с Москвой, не допускающее постоянного размещения значительных боевых соединений у ее границ.

Российские официальные лица делают регулярные заявления о том, что силы НАТО подрывают, а не усиливают безопасность. Посол России в НАТО Александр Грушко недавно заявил, что альянс должен сосредоточиться на борьбе с терроризмом, а не на защите от Москвы.

Грушко также считает, что наращивание сил НАТО чревато гонкой вооружений. По его словам, ситуация очень опасная. Он сказал, что имеющийся опыт показывает, что как только появляется военная динамика, она приводит к привлечению все новых и новых боевых средств.

Столтенберг заявил, что альянс не нарушал соглашений с Россией.

Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что предпринимаемые НАТО меры носят четкий оборонительный характер. Он подчеркнул, что это Россия совершила агрессию, аннексировав Крым, что вынудило Канаду разместить крупнейший военный контингент в Европе со времен «холодной войны».

«Это у России нужно спросить, кто здесь агрессор, – заявил Саджан в интервью. – Мы вместе с НАТО посылаем важный сигнал нашему альянсу о том, что мы едины. И это не агрессивный сигнал».