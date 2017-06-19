Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Ричард Хогланд (США), Стефан Висконти (Франция) и личный представител действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик распространили заявление по итогам регионального визита.

В заявлении отмечается, что основной целью визита стало обсуждение позиций после встречи министров иностранных дел сторон Карабахского конфликта, состоявшейся 28 апреля в Москве, и ситуации в зоне конфликта в целом.

Сопрседседатели встретились с президентом Армении Сержем Саркисяном (10 июня) и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым (19 июня). В обеих столицах состоялись консультации с министрами обороны и иностранных дел. Сопредседатели также побывали в Нагорном Карабахе (12 июня) и встретились с «де-факто» властями, посетили ряд районов вокруг Нагорного Карабаха – Зангеланский, Кубатлинский, Лачинский и Карвачарский, говорится в заявлении. В Баку они встретились с азербайджанской общиной Карабаха.

В ходе переговоров в Баку сопредседатели выразили глубокую озабоченность в связи с последними случаями нарушения режима прекращения огня, которые накануне визита в Азербайджан привели к человеческим жертвам. Мы обратились к руководству Азербайджана с призывом избегать эскалации, говорится в заявлении.

Такой же мессидж мы направляем руководству Армении и «де-факто» властям Нагорного Карабаха. Мы призываем предпринять меры, которые снизят напряженность на линии соприкосновения и государственной границе Армении и Азербайджана.

В обеих столицах сопредседатели призвали стороны проявить политическую волю к возобновлению переговоров.

Они отметили, что это единственный путь, который может привести к долгосрочному миру народы региона, которые достойны прогресса и урегулирования конфликта.

Президенты изъявили намерение возобновить политический диалог, с целью найти компромиссные решения наиболее спорных вопросов, говорится в заявлении.

В тексте также отмечается, что 3 июля сопредседатели будут в Вене, где проинформируют о визите членов Минской группы. Они планируют также вскоре встретиться с министрами иностранных дел сторон, чтобы обсудить дальнейший формат работы.