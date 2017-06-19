Правительство РФ одобрило соглашение об объединенной армяно-российской группировке войск

19 июня правительство РФ одобрило и направило президенту России Владимиру Путину для внесения на ратификацию Соглашение об объединенной группировке войск (сил) с Арменией. Документ под подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева был опубликован на портале правовой информации РФ. Напомним, что 30 ноября 2016 года министры обороны Армении и России Виген Саргсян и генерал армии Сергей Шойгу подписали в Москве соглашение об Объединенной группировке войск в Кавказском регионе коллективной безопасности. Одной из основных задач группировки станет оборона сухопутной части границ России и Армении, в том числе совместно с силами и средствами системы коллективной безопасности ОДКБ. В объединенную группировку войск Армении и России войдут подразделения 5-го армейского корпуса МО Армении. В мирное время командование группировкой возлагается на представителя Армении, а в военное время решение о назначении командующего будет принято при соглашении верховных главнокомандующих обеих стран. Об этом сообщает razm.info.