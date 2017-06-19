Второй удар Трампа по России. Москва принимает перчатку

России прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

Военные заявили, что в небе над Сирией, к западу от Ефрата «самолеты и беспилотники международной коалиции в Сирии будут браться на сопровождении средствами ПВО России». К таким мерам в ведомстве прибегнут после уничтожения сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22.

В Минобороны добавили, что боевые действия авиации США против «законных вооруженных сил государства-члена ООН» являются «фактически — военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике». Ранее сообщалось, что корабли ВМФ России проведут на этой неделе очередные ракетные пуски в международных водах восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии. "Российский ВМФ проведет учения (учебные ракетные пуски) ... с 18 по 30 июня", - говорится в сообщениях.

Если атаки США на сирийские ВС продолжатся, последуют ответные удары сирийских ПВО, в том числе С-300, по американским самолётам в Сирии, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

18 июня коалиция, возглавляемая США, сбила в Сирии самолет СУ-22, состоящий на учете сирийских правительственных войск.

7 апреля 2017 года коалиционные силы нанесли удар по аэродрому Шайрат в Сирии, который был базой, где находились российские самолеты. После того удара Россия не ответила симметрично, но было заявлено, что надежд на улучшение российско-американских отношений почти не осталось.

После вчерашнего удара эти надежды полностью исчезли. Реакция российской стороны говорит о том, что Москва готова пойти на обострение.