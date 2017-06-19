Выборы во Франции: сторонники Макрона получили парламентское большинство

МВД Франции ранним утром в понедельник, 19 июня, подвело окончательные итоги выборов в Национальное собрание страны. Как сообщается на сайте ведомства, избиратели отдали предпочтение партии "Республика на марше" президента Эмманюэля Макрона. Она получит в новом парламенте страны 308 из 577 мест, при том, что для абсолютного большинства необходимо иметь 289 мандатов. Кроме того, 42 места - у союзной Макрону центристской партии "Демократическое движение". Главной оппозиционной силой в парламенте станет партия "Республиканцы", которая будет представлена 113 депутатами. У социалистов - 29 мест в Национальном собрании. "Союз демократов и независимых" получил 18 мандатов. Независимое политическое движение "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона провело в парламент 17 своих представителей, у "Национального фронта" Марин Ле Пен - 8 мандатов. Выборы прошли при низкой явке избирателей, которая установила новый антирекорд, опустившись до отметки в 43 процента.