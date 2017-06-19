Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии в ответ на атаки в Тегеране

Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по позициям террористов в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на Tasnim. По данным агентства, удар был нанесен баллистическими ракетами средней дальности по базам на востоке страны "в ответ на атаки по Тегерану". Серия терактов произошла в столице Ирана 7 июня, боевики атаковали здание парламента и мавзолей имама Хомейни. В результате нападений погибли 17 человек, 43 получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Исламское государство"(террористическая организация, запрещенная в России и в ряде других стран).