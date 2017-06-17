Заявление МИД Армении по поводу событий 16-17 июня

МИД Армении распространил заявление, в котором выражаются глубокие соболезнования родным и сослуживцам военнослужащих, погибших в результате грубейшего нарушения азербайджанскими силами режима перемирия.

В своем последнем заявлении сопредседатели Минской группы ОБСЕ осудили нарушения перемирия, отметив, что первым открыл огонь Азербайджан. Баку реагирует на это заявление подобной провокацией, демонстрируя свое пренебрежение.

Проведение в преддверии визита сопредседателей в Баку, без подобающего международного уведомления, широкомасштабных учений, методичные нарушения соглашения о бессрочном перемирии, заключенного в 1994-95 гг., шаги по эскалации ситуации являются в первую очередь вызовом странам-сопредседателям Минской группы, и отсутствие адекватной реакции может поощрить Баку на новые провокации, говорится в заявлении.

Очевидно, что Баку, будучи неспособным продвигать переговорный процесс в выгодном для себя русле, пытается создать иллюзию достижения максимального результата на передовой, что так же обречено на провал и чревато непредсказуемыми последствиями, в первую очередь, для инициирующей стороны.