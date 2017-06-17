Артур Товмасян: В случае нападения со стороны Азербайджана парламент Армении должен обсудить признание Арцаха

Руководитель фракции «Родина» в арцахском парламенте Артур Товмасян, комментируя инцидент на линии соприкосновения и гибель армянских военнослужащих, сказал, что в случае развязки новой войны со стороны Азербайджана парламент Армении должен внести в повестку вопрос признания независимости Арцаха. Он сказал, что этот вопрос обсуждался на Третьем форуме армянских партий, который вчера открылся в Степанакерте.