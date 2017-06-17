Кубинский откат: как Трамп восстанавливает санкции против Гаваны

16 июня президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении американской политики в отношении Кубы, которое выразилось в дальнейшем ограничении американского туризма на Кубу. Эта политика также ставит своей целью запрет на деловые отношения американских компаний и частных лиц с кубинскими военными и службами безопасности. Несмотря на жесткие высказывания в адрес кубинских властей, Трамп полностью сохранил дипломатические отношения с Кубой, налаженные администрацией Барака Обамы в середине 2015 года. Не будут отменены авиационное сообщение и морские круизы, разрешенные при Обаме. За американцами кубинского происхождения остается право посещать родственников на Кубе и посылать им денежные переводы. Давление на кубинских военных Новые меры, объявленные Трампом, которые будут дополнительно разъяснены министерством финансов США, ставят своей целью прекратить финансирование или прямые деловые контакты американских компаний и частных лиц с кубинскими компаниями или организациями, которые связаны с кубинской армией или службами безопасности. По оценкам специалистов, такие кубинские компании контролируют не менее 60% экономики страны в ключевых секторах - туризме, транспорте, связи и розничной торговле. "Новая политика отделяет экономическую деятельность от кубинской военной монополии Grupo de Administracion Empresarial (GAESA), включая большинство транзакций, связанных с туризмом, позволяя американским физическим и юридическим лицам развивать экономические связи с небольшим частным бизнесом на Кубе", - говорится в информационном сообщении о новой кубинской политике, опубликованном в Белом доме. Политика Обамы на Кубе также стремилась исключить торговые связи США с "кубинскими военными, полицейскими, разведывательными службами и службами безопасности", но Трамп, похоже, еще больше закрутил гайки, особенно после того, как по крайней мере одна американская гостиничная компания Starwood, а также ряд американских круизных компаний уже заключили сделки с фирмами или организациями, контролируемыми кубинскими военными. Конец "дикому"американскому туризму В рамках проводившейся два года политике сближения с Гаваной американским гражданам в целом было разрешено посещать Кубу в рамках 12 определенных категорий туризма, включая посещение родственников, ознакомительные визиты с прицелом на налаживание деловых отношений, а также спорт, культурные и академические обмены. При этом сохраняющееся многие десятилетия американское эмбарго в отношении Кубы, снять которое может только конгресс США, конкретно запрещает американский "туризм" как таковой. Впрочем, свободно трактуемая категория "человеческого общения", также включенная в список в рамках программы послабления отношений с Кубой, с конца 2014 года позволила тысячам американцев посетить остров по сути в туристических целях: они ходили на пляжи, танцевали сальсу, пили ром и курили сигары без всякого контроля и санкций со стороны американских властей. Трамп же дал понять, что постарается положить конец этому "дикому" американскому туризму. "Мы обеспечим соблюдение запрета на туризм и эмбарго", - заявил президент на выступлении в Майами, а Белый дом поддержал этот посыл: "Наша политика усиливает ограничения на поездки с целью поддержания законодательного запрета туризма американских граждан на Кубу". Это означает, что власти США, обеспечивающие эмбарго в отношении Кубы, будут строже проверять американских граждан, желающих посетить остров. Тем не менее, Белый дом подчеркнул, что американцы кубинского происхождения "смогут и впредь посещать своих родственников на Кубе и отправлять им денежные переводы", как было разрешено при администрации Обамы.