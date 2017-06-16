Отношения Турции с США неуклонно портятся

Между Турцией и США разгорается нешуточный скандал: мировые масс-медиа на первых полосах пишут о том, что полиция США выдала ордера на арест охранников президента Турции Эрдогана и розыск троих из них. Пока не сообщается, будут ли США требовать экстрадиции охранников, но скандал предстоит большой.

Напомним, что 16 мая в ходе визита Эрдогана в Вашингтон сотрудники его службы безопасности избили армянских, курдских и езидских демонстрантов у посольства Турции. США восприняли это как вызов своим ценностям и заявили, что не допустят подобного произвола в своей стране. Армянские организации Америки вызвали даже в Конгресс в связи с инцидентом.

Сам Эрдоган возмущен решением властей США предъявить обвинения его телохранителям. «Они (США) выдали ордеры на арест 12 моих телохранителей. Что это за закон такой? Если мои телохранители не могут меня защитить, тогда зачем я привез их с собой в Америку», - заявил он. МИД Турции вызвал на ковер посла США в Анкаре. Ранее турецкий МИД назвал решение властей США «предвзятым, неправомерным и неприемлемым».

Скандал с армянскими демонстрантами может стать поводом для такого же ухудшения отношений США с Турцией, как и в случае с Германией: после принятия Бундестагом резолюции о геноциде армян отношения Берлина и Анкары пошли на спад. Дело дошло до вывода германских войск с базы Инджирлик.

До чего может дойти ухудшение американо-турецких отношений? Мировые СМИ пишут, что дни Турции в НАТО сочтены. И США, возможно, ищут повод для того, чтобы испортить отношения с Турцией – в преддверии решающих событий на Ближнем Востоке.

Примечательно, что и в случае с Германией, и с США был использован армянский фактор. Республика Армения ни в том, ни в другом случае не стала вмешиваться, хотя дело касалось интересов армянской нации.