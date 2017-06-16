Лидер запрещенной в России организации «Исламское государство» мог быть уничтожен во время удара российской авиации по командному пункту террористов под Раккой, где проводилось совещание высокопоставленных террористов. Об этом сообщает «РИА Новости». В ведомстве заявили, что у них есть информация, «которая проверяется по различным каналам» о том, что «на совещании присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади». Он в результате удара «был уничтожен», цитирует агентство Министерство обороны.
Минобороны РФ заявило о возможном уничтожении лидера ИГ ударом российской авиации
- Политика - 16 Июня 2017, 11:25