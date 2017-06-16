Штайнмайер предостерег Москву от вмешательства в выборы в бундестаг

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) предостерег Россию от попыток вмешаться в выборы в бундестаг, которые пройдут в Германии 24 сентября. Об этом политик заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое газета публикует в четверг, 15 июня. "Если дело дойдет до того, что Москва" попытается повлиять на исход голосования, "это приведет к неизбежному дальнейшему истощению того резерва совместных ценностей", который имеется у двух стран, подчеркнул Штайнмайер. "Как для одной, так и для другой стороны это будет губительно", - предупредил он. По мнению федерального президента, отчуждение между Европой и Россией продолжает расти на протяжении вот уже полутора десятилетий. Москва сегодня формирует свою идентичность скорее путем дистанцирования от Европы и Запада, нежели посредством поиска совместного фундамента для взаимодействия с ними, считает немецкий политик. Эта ситуация еще более обострилась в 2014 году после аннексии Крыма и военного вмешательства РФ на востоке Украины, убежден Штайнмайер. "В этой связи в настоящий момент не следует ожидать неожиданного сближения между Европой и Россией", - прогнозирует он. Вскоре после своего избрания на пост президента ФРГ Штайнмайер назвал Москву "сложным партнером", добавив, что сейчас происходит формирование "абсолютно нового миропорядка". При этом он призвал полностью не отказываться от диалога с РФ даже в этих непростых условиях.