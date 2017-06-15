На фоне катарского кризиса Доха закупает у США истребители F-15

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя подписали в среду, 14 июня, соглашение о закупке Дохой американских истребителей F-15 на общую сумму в 12 миллиардов долларов (около 10,7 миллиарда евро). Об этом сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства. Эта сделка "предоставит Катару самые современные возможности" в оборонной сфере и "усилит сотрудничество в области безопасности и оперативного взаимодействия" между Вашингтоном и Дохой, отмечается в заявлении. По данным агентства Bloomberg, речь могла идти о приобретении 36 боевых машин. В общих чертах США одобрили их закупку еще в ноябре 2016 года, напоминает dpa. Информация о контракте обнародована американской стороной на фоне катарского дипломатического кризиса и блокады со стороны нескольких стран Ближнего Востока. В этих условиях Соединенные Штаты ранее подвергли эмират критике и заявили, что ряд действий со стороны его властей вызывает "определенное беспокойство". Саудовская Аравия и несколько ее союзников 5 июня разорвали дипломатические отношения с Катаром и ввели против этого эмирата морскую и воздушную блокаду. Участники блокады обвиняют Доху в оказании поддержки террористическим группировкам.